الزمالك متصدر الدوري والأهلي في الوصافة.. تعرف على ترتيب الدوري المصري

قبل الزمالك هدية النادي الأهلي بعد تعادله مع بيراميدز، ويقسو على المقاصة برباعية مقابل هدف، ليتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

وفاز نادي الزمالك في المباراة التي استضاف فيها مصر المقاصة على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري.

أهداف الزمالك اليوم

سجل أشرف بن شرقي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة عشر.

جاء الثاني بالدقيقة الثانية والعشرين بعد تمريرة خاطئة من خالد أوتشو الذي قطعها فرجاني ساسي وراوغ لاعب مصر المقاصة، وأرسل تمريرة إلى يوسف أوباما يسار منطقة الجزاء سددها رائعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الثالثة والستين يسجل المغربي بن شرقي هدفه الثاني والثالث للزمالك بعد عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو من الطرف الأيمن على القائم البعيد سددها بن شرقي من لمسة واحدة على الطائر داخل الشباك.

وجاء الرابع في الدقيقة التاسعة والسبعين عن طريق أوباما الذي سجل هدفه الثاني هو الآخر، بعد تسديدة من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأحمد مودي، ومن ثم حاول تمرير الكرة لكن ارتطمت بلاعب الزمالك ووصلت إلى شيكابالا الذي أرسلها بالكعب، ومن ثم تسديدة تسكن الشباك.

هدف المقاصة اليوم

في الدقيقة الثمانين سجل مصر المقاصة هدف حفظ ماء الوجه، بعد رأسية من مروان حمدي.

وبذلك يكون قد تصدر الزمالك ترتيب الدوري العام برصيد 22 نقطة، بينما احتل مصر المقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة، وإليكن ترتيب الدوري المصري بعد المباراة:

ترتيب الدوري المصري

¬¬1- الزمالك 23 نقطة

2- الأهلي 21 نقطة

3- الجونة 18 نقطة

4- بيراميدز 14 نقطة

5- إنبي 13 نقطة

6- المصري 13 نقطة

7- مصر المقاصة 13 نقطة

8- سموحة 12 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

10- طلائع الجيش 10 نقاط

11- غزل المحلة 8 نقاط

12- أسوان 8 نقاط

13- البنك الأهلي 8 نقاط

14- الاتحاد السكندري 8 نقاط

15- المقاولون العرب 7 نقاط

16- الإسماعيلي 7 نقاط

17- وادي دجلة 6 نقاط

18- الإنتاج الحربي 5 نقاط