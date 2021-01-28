تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل جديدة في واقعة طبيب الأسنان المتحرش

أشارت تحقيقات النيابة العامة في واقعة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، إلى أن المجنى عليه عباس أبو الحسن تعرض للتحرش من قبل المتهم منذ أكثر من 30 عامًا، حيث تعدي الطبيب عليه ونهره بالعديد من الممارسات الفاحشة.

عباس أبو الحسن

وعن صمت المجنى عليه عباس أبو الحسن طوال تلك الفترة، ثم التقدم ببلاغ في الوقت الراهن، أكدت التحقيقات أن المجنى عليه عباس أبو الحسن، باعتبار أنه يعيش في مجتمع شرقى، حيث إن التصريح أو مجرد التلميح عن مثل هذه الوقائع منذ 30 سنة لم يكن المجتمع أن يقبلها ولكن الأمر تطور وتغيرت الثقافات عن ما كانت عليه في بادئ الأمر.

كانت وقائع التحرش التي تعرض لها عباس أبو الحسن بدايتها منذ الثمانينات، ثم التقى به بعدها بـ10 سنوات ليعاود الأمر، ثم المرة الأخيرة في الأسانسير ودخل عليه هذا الطبيب وحاول أن يتحرش به.

تجديد حبس الطبيب المتحرش

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الدقي، بالأمس حبس طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة استئناف القاهرة، وذلك بعدما تسلمت النيابة فلاشة وأسطونة مدمجة تتضمن مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه.

عباس أبو الحسن ضحية الطبيب المتحرش

كان قد تصدر الفنان عباس أبو الحسن، محرك البحث الشهير "جوجل"، بعد تعليقه على حبس طبيب الأسنان المتهم بتحرش الرجال أمس، مؤكدًا أنه فكر في التنازل ولكن موقف الطبيب جعله يتمسك بالقضية.