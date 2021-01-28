تأكيدا لانفراد دوت الخليج.. جلطة سراي يتم صفقة مصطفى محمد واللاعب يسافر خلال ساعات

علم موقع دوت الخليج من مصدر داخل نادي الزمالك أن صفقة انتقال مصطفى محمد لفريق جلطة سراي التركي قد تمت بشكل نهائي، وتم الاتفاق على جميع بنود التعاقد بين الناديين.

جاء ذلك تأكيد لانفراد دوت الخليج بتفاصيل صفقة بيع هداف المنتخب الأوليمبي للنادي التركي.

واتفق جلطة سراي مع نادي الزمالك على استعارة مصطفى محمد بمبلغ مليون ونصف يورو مع وضع بند باحقية النادي التركي في شراء اللاعب نهائيا قبل ٣١ ديسمبر القادم.

وكان قد اتفق النادي مسبقا على عرض مليون ونصف يورو في إعارة لمدة موسم، وأربعة ونصف في حالة الشراء النهائي، وذلك كما علم دوت الخليج من مصادر داخل نادي الزمالك.

يأتي ذلك بعدما أغلق نادي الزمالك باب المفاوضات بشكل نهائي مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، بعد خروج رئيس النادي وتهديده بفضح أشخاص طلبوا منه أموال لإتمام صفقة مصطفى إذا لم تتم الصفقة.

وبالرغم من اعتذار نادي سانت إيتيان في بيان رسمي، إلا أن الزمالك لم يقبل ذلك الاعتذار.