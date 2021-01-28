تأكيدا لانفراد دوت الخليج.. جلطة سراي يتم صفقة مصطفى محمد واللاعب يسافر خلال ساعات

مصطفى محمد.أرشيفية
علم موقع دوت الخليج من مصدر داخل نادي الزمالك أن صفقة انتقال مصطفى محمد لفريق جلطة سراي التركي قد تمت بشكل نهائي، وتم الاتفاق على جميع بنود التعاقد بين الناديين.
جاء ذلك تأكيد لانفراد دوت الخليج بتفاصيل صفقة بيع هداف المنتخب الأوليمبي للنادي التركي.
واتفق جلطة سراي مع نادي الزمالك على استعارة مصطفى محمد بمبلغ مليون ونصف يورو مع وضع بند باحقية النادي التركي في شراء اللاعب نهائيا قبل ٣١ ديسمبر القادم.
وكان قد اتفق النادي مسبقا على عرض مليون ونصف يورو في إعارة لمدة موسم، وأربعة ونصف في حالة الشراء النهائي، وذلك كما علم دوت الخليج من مصادر داخل نادي الزمالك.
يأتي ذلك بعدما أغلق نادي الزمالك باب المفاوضات بشكل نهائي مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، بعد خروج رئيس النادي وتهديده بفضح أشخاص طلبوا منه أموال لإتمام صفقة مصطفى إذا لم تتم الصفقة.
وبالرغم من اعتذار نادي سانت إيتيان في بيان رسمي، إلا أن الزمالك لم يقبل ذلك الاعتذار.
أهداف مباراة الزمالك أمام المقاصة
سجل هدف الزمالك الأول أشرف بن شرقي من ركلة جزاء بالدقيقة الثالثة عشر.
وبالدقيقة 22 جاء هدف الزمالك الثاني بعد تمريرة خاطئة من خالد أوتشو الذي قطعها فرجاني ساسي وراوغ لاعب مصر المقاصة، وأرسل تمريرة إلى يوسف أوباما يسار منطقة الجزاء سددها رائعة داخل الشباك.
والثالث جاء بالدقيقة 63 بعد عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو من الطرف الأيمن على القائم البعيد سددها بن شرقي من لمسة واحدة على الطائر داخل الشباك.
واختتم أوباما أهداف الزمالك في الدقيقة 79 بعد تسديدة من شيكابالا من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بأحمد مودي، ومن ثم حاول تمرير الكرة لكن ارتطمت بلاعب الزمالك ووصلت إلى شيكابالا الذي أرسلها بالكعب، ومن ثم تسديدة تسكن الشباك.
وجاء هدف مصر المقاصة الوحيد بالدقيقة 80 بعد رأسية من مروان حمدي.
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