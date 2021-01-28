إبراهيم أبو دوح خطوات جادة وثابتة لنائب سوهاج.. حضور خدمى مؤثر وتوازن بارز بين الدور الرقابى والتشريعي

مع بداية الفصل التشريعى الثانى، برز اسم النائب إبراهيم أبو دوح سريعاً، فالمتابع للأحداث داخل محافظة سوهاج يجد الرجل شريكًا فى أغلب الفعاليات والأحداث داخل الدائرة، بل وفاعًلا فى حل وتجاوز جميع العقبات التى من شأنها عرقلها خدمة المواطنين، فلا يقتصر أهتمامه نهائيًا على ممارسه دوره التشريعى واسناد العمل الميدانى إلى آخرين بل يواصل متابعة أبرز الأعمال الخدمية فى الدائرة وخارجها بنفسه. النائب إبراهيم أبو دوح يرفض التدخل فى شأن مصر ينحاز النائب إبراهيم أبو دوح إلى كل ما يتصل بقضايا وطنه، فهو لا يتوقف عن تقديم الدعم والمساندة لمؤسسات الدولة المصرية، رافضًا كل محاولات التدخل الخارجي، بدءًا بدعاءات حقوق الإنسان الذى يرى أنه يتم توظيفها لأهداف سياسية، ويؤكد دائمًا على تماسك واستقلالية الدولة المصرية فى وجه مؤسسات الخارج الممولة والموجهة.

الصحة أولوية عند تزايد أعداد المصابين من فيروس كورونا المستجد، سارع النائب إبراهيم أبو دوح فى معاونة أبناء دائرته، حيث أعلن إطلاق "حملة معا ضد كورونا"، وخصص فريقًا من الشباب لتوزيع كافة الأدوات الصحية اللازمة على مستشفيات طما وطهطا وجهينة.

دور خيرى فعال لايمكن عند الحديث عن مسيرة النائب إبراهيم أبو دوح الحافلة، تجاوز دوره الخيرى الذى يأخذ فيه العلامة الكاملة، وربما أزمة كورونا كانت خير دليل على ذلك، فقد ساهم بمبالغ مالية ضخمة لدعم الجمعيات الخيرية لتوفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة الذى يطول حصرها، ولكنها تمتد إلى توفير أجهزة طبية، وتكلفُه بأسعار العمليات الجراحية، وغيرها من الأمور.

الصحة والتعليم متطلبات جيل قادر وقوى الصحة والتعليم عند أبو دوح هما ركائز أساسيه عنده، فبعد أيام من أداء اليمين، فعل عضو مجلس النواب، دوره التشريعي والرقابى، وطالب سريعًا تطوير منظومة الصحة فى سوهاج، والنهوض بالمؤسسات التعليمية، إذ يرى أنهم أهم المتطلبات الرئيسية لصناعة جيل قادر على مواجهة التحديات، وتفعيلًا لدوره الخدمى، سارع أبو دوح رفقة نواب دائرة جهينة، إلى التواصل مع الشركة المنفذة فى مستشفى جهينة وسعى إلى تقديم الدعم اللازم لها.

لا يمكن تجاوز الدور الرياضى الذى يقدمه النائب إبراهيم أبو دوح، والذى يتقدم أولوياته، حيث يرى أن الرياضة ضرورية لبناء الفرد، وقد أعلن مؤخرًا دعمه الكامل إلى فريق طما الرياضى، وتقديم كافة احتياجاته اللازمة فى الدوريات والبطولات التى يشارك فيها. اقرأ أيضًا: فيديووصور..المهندس أشرف رشاد بـ ندوة دوت الخليج: "مُتعتي في الحياة العمل السياسي...و اطور علاقتي به لخدمة وطني" اقرأ أيضًا: ربما تلك المجهودات البارزة للنائب إبراهيم أبو دوح، هى التى فرضت نفسها على الكاتب، لكن الشاهد للجميع أننا أمام رجل مؤثر وفعال، أعلن منذ اللحظة الأولى أنه لن يقف مقيد أمام ادعاءات الخارج، ولن يتوانى عن تقديم الدعم والعون لأهالى دائرته أو خارجها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبراهيم أبو دوح خطوات جادة وثابتة لنائب سوهاج.. حضور خدمى مؤثر وتوازن بارز بين الدور الرقابى والتشريعي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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