رسالة نارية من باتشيكو للأهلي في أول تعليق له بعد رباعية الزمالك فى المقاصة

باتشيكو.أرشيفية
كما وجه البرتغالي رسالة غير مباشرة للأهلي، بقوله أن الفريق المنافس يشتري لاعبين بالملايين والزمالك على العكس ويقدم أداء جيد وهو ما يدل على الجهد الفني المبذول بالفريق.
وفي رسالة فسرها الكثيرين أنها تشير لوالتر بواليا، قال أن المنافس اشترى لاعب بملايين ولم يستفيد به حتى الآن بسبب عدم تأقلمه.
إعارة مصطفى محمد
أعلن نادي الزمالك إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى جالاتا سراي التركي.
حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على مصر المقاصة بأربعة اهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
ودخل نادي الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:"
محمد أبو جبل في حراسة المرمى.
أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.
طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.
أشرف بن شرقي في الهجوم.
بينما دخل مصر المقاصة بهذا التشكيل:"
حراسة المرمى: محمد كوكو
الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي
خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي
الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي
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