رسالة نارية من باتشيكو للأهلي في أول تعليق له بعد رباعية الزمالك فى المقاصة

وجه البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التهنئة للاعبي الفريق الأبيض بعد الفوز على المقاصة برباعية مقابل هدف في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني بالتحكيم في مباراة اليوم، مضيفا أن الحكم كان جيد جدا وجعل المباراة سهلة ، وأوضح أن المباراة لم تكن سهلة رغم أن الجميع يراها سهلة بسبب الفوز الكبير.

وأضاف أن اللاعبين هم من ظهروا بشكل متميز والفريق يخلق في كل المباراة العديد من الفرص وكان التوفيق حليف اللاعبين اليوم، موضحا أن فريقه لم يترك الفرصة لمصر المقاصة لكي يبادلوا الزمالك الهجمات ولم يترك لهم الزمالك المساحات، وأضاف أنه من مباراة لأخرى يكون الفريق أفضل، وسيبدأ التركيز من الغد في التدريب للاستعداد للمباراة المقبلة . كما وجه البرتغالي رسالة غير مباشرة للأهلي، بقوله أن الفريق المنافس يشتري لاعبين بالملايين والزمالك على العكس ويقدم أداء جيد وهو ما يدل على الجهد الفني المبذول بالفريق. وفي رسالة فسرها الكثيرين أنها تشير لوالتر بواليا، قال أن المنافس اشترى لاعب بملايين ولم يستفيد به حتى الآن بسبب عدم تأقلمه.

الفوز رفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة يحتل بها الصدارة، في حين يتوقف رصيد المقاصة عند 13 نقطة يحتل بهم المركز السابع.

إعارة مصطفى محمد

أعلن نادي الزمالك إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى جالاتا سراي التركي.

حقق فريق الزمالك فوزا كبيرا على مصر المقاصة بأربعة اهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء المقام على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ودخل نادي الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:"

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

أحمد فتوح ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام لخط الدفاع.

طارق حامد وإمام عاشور وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو لخط الوسط.

أشرف بن شرقي في الهجوم.

بينما دخل مصر المقاصة بهذا التشكيل:"

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي