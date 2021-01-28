فيديو.. تاج الدين: المسحات الشرجية للكشف عن كورونا لم تعتمد حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن المسحات الشرجية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا لم تعتمد حتى الآن، مشيرا إلى أن كورونا هو أحد الأمراض التى تهاجم الجهاز التنفسى، والطريقة المعتمدة للكشف هى المسحة الطبية عن طريق الأنف والفم.





وفى مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار، عبر فضائية النهار، مساء الخميس، أشار تاج الدين إلى أن إصابة كورونا للجهاز الهضمى أمر معروف، مبينا أن هذا ما يفسر إصابة البعض بالإسهال فى حالة عدوتهم بكورونا. وأكد مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن دقة المسحة الطبية المأخوذة من الأنف والفم تصل إلى 68%، موضحا أنه لا يزال يعتمد عليها فى الكشف عن الإصابة بجانب تشخيص الأعراض التى تظهر على المصاب والفحوصات والأشعة المقطعية. وتابع أنه فى حالة إيجابية المسحة لابد من إعادتها خلال 48 ساعة للتأكد من النتيجة، لافتًا إلى الإجراءات الصارمة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ساهمت فى انخفاض الأعداد المعلن عنها يوميًا من وزارة الصحة. وأعاد تاج الدين التذكير بأعراض كورونا التى يتم من خلال تأكيد الإصابة، وهى: فقدان حاستى الشم والتذوق - ارتفاع درجة الحرارة.

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