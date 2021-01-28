أبو العينين يعزي المستشار «هشام بدوي» رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في وفاة زوجته

لمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في وفاة المغفور لها بإذن الله « زوجة سيادته ». يتقدم النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بخالص العزاء للسيد ا سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان . إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

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