انت الان تتابع تفاصيل خبر “بيان رسمي” التموين تكشف الفئات الثلاثة المحذوفة من السلع التموينية والخبز وتنفي حذف 14 مليون مواطن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت وزارة التموين في بيان لها عن الفئات المحذوفة من الخبز المدعم والسلع التموينية، وذلك عقب انتشار شائعة تفيد بحذف 14 مليون من منظومة دعم السلع التموينية والخبز، الأمر الذي نفته وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

التموين تكشف الفئات المحذوفة من الخبز المدعم والسلع التموينية

وبعد انتشار شائعة حذف 14 مليون مواطن من منظومة الدعم، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين، والتي نفت بشكل قاطع شائعة حذف 14 مليون مواطن من المستحقين لدعم منظومة السلع التموينية والخبز، وأوضحت الوزارة أن صرف جميع المستحقات التموينية والخبز ساري بشكل طبيعي ومنتظم لجميع المستحقين.

وأضافت وزارة التموين الفئات المحذوفة من الخبز المدعم والسلع التموينية، هي ما تم الإعلان عنها في السابق، وأن الحذف يتم عبر معايير محددة ودقيقة ومحسوبة، وأضافت أن من تم حذفهم هم 3 فات فقط وهم.

الأسماء المكررة أصحاب الأرقام القومية الخاطة. المتوفين.

وأضافت وزارة التموين أن هناك 71 مليون شخص يصرفون الخبز المدعم، و64 مليون مواطن يصرفون السلع التموينية.

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وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إصدار حوالي 568 ألف بطاقة تموين جديدة للأسر الأكثر فقراً، كما يتم إضافة المواليد الجديدة لهذه الأسر بحد أقصى 4 أفراد لكل بطاقة تموين، وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر الأخبار، والتأكد من أي معلومة قبل نشرها.