انت الان تتابع تفاصيل خبر بالفيديو.. مذيعة مصرية تتعرض لصدمة بعد وفاة رئيس شركة مصر للطيران أثناء لقاء تلفزيوني معها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الإعلامية آية عبد الرحمن عن تفاصيل الصدمة التي تعرضت لها، بعد وفاة رئيس شركة مصر للطيران المسؤول عن أعمال الصيانة على الهواء وبشكل مفاجئ أثناء لقاء تلفزيوني معها، وأشارت إلى أن الموقف كان صعب للغاية، ويؤكد أن هذه الحياه لا تساوي شئ ولا تستحق هذا التناحر أو الخلاف ين البشر.

وفاة رئيس شركة مصر للطيران

وقالت آية عبد الرحمن المذيعة المصرية أن الموقف الذي تعرضت له موقف مهيب، حيث توفي المهندس أبو طالب توفيق أثناء لقاءه معها على الهواء، وأضافت أنها كانت مكلفة بإجراء مقابلة تلفزيونية مع المهندس أبو طالب، وبالفعل ذهبت إليه في مقر عمله لتسجيل المقابلة.

وأشارت إلى أنه في بداية الحوار كان مرتبكاً وكان يتصبب عرقاً ومتوتر وديثه غير متسق، فاقترحت عليه أن يرتاح لمدة 5 دقائق ويوما سوياً بتنسيق الحوار حتى يخرج على الوجه الصحيح، وبعد دقائق طلب رئيس شركة مصر للطيران للصيانة استكمال الحوار، وأعلن عن رغبته بأخذ جولة في مكان عمله لترى المذيعة مقدار تعب العمال وما يقوموا به من مجهودات.

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وتضيف الإعلامي آية عبد الرحمن أنها وبعد عدة أسئلة فوجئت بالمهندس أبو طالب يسقط أرضاً وقد فارق الحياه، وأشارت إلى أن الموقف كان صعب بالفعل، وبسببه لم تقدم برنامجها ليومين متتاليين من أثر الصدمة التي تعرضت لها، وللمزيد حول الواقعة في الفيديو التالي.