gogreen masr كل المعلومات حول مبادرة احلال السيارات 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي gogreen masr لاحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات الملاكي التي مر على صُنعها أكثر من 20 عام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين أو السولار، أو استبدالها بأخرى جديدة، أطلقت وزارة التجارة والصناعة موقع gogreen masr، وذلك بعد افتتاح معرض تكنولوجيا السيارات لإحلال المركبات القديمة، ومن المتوقع أن يتم إحلال حوالي 71 ألف سيارة خلال عام 2021، على أن تصل إلي 180 ألف سيارة بنهاية عام 2022، وذلك في ظل توجه الدولة للعمل بالطاقة النظيفة، مما يسهم بشكل كبير في الحفاظ على البيئة وتحقيق عوائد مالية واقتصادية كبيرة.

مبادرة احلال السيارات

تشجيعاً للمواطنين وإيماناً من الدولة بدورها في تخفيف العبء على المواطنين، قامت بطرح برامج تمويلية ميسرة، بفوائد مالية تقدر بنحو 3% فقط، وتبلغ فترة السداد 10 سنوات، على أن يقوم المواطن بدفع الحافز المالي لسيارته القديمة كمقدم للسيارة الجديدة، وتبلغ قيمة أقل قسط شهري 1600 جنيه مصري.

طريقة التسجيل في موقع gogreen masr

تم إطلاق موقع “جو جرين مصر” تزامناً مع افتتاح معرض تكنولوجيا السيارات، وذلك لتمكين المواطنين من تقديم طلب احلال السيارات القديمة، ويمكن التسجيل في الموقع عبر الخطوات التالية:

اذهب إلي رابط موقع go green masr عبر الضغط على اسم الموقع.

اضغط على إنشاء حساب جديد.

تأكد من قيامك بتعبئة البيانات الشخصية للمستخدم بشكل صحيح.

ارفع صورة شخصية في حال رغبتك بذلك، ولكن ليست من الحقول الإلزامية.

قم بكتابة الاسم رباعي كما هو في بطاقة الرقم القومي.

قم بكتابة رقم الهاتف المسجل اسمك في أحد شركات الاتصالات وبريدك الإلكتروني بشكل دقيق، ورقم الهاتف الأرضي.

قم بكتابة العمر.

قم باختيار المحافظة عن طريق الأسهم من القائمة المنسدلة، ثم اختر المركز التابع له.

اضغط على التسجيل.

اذهب إلي البريد الإلكتروني الخاص بك، ستجد كلمة المرور.

الآن يمكنك تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور.

تسجيل دخول جو جرين مصر

بعد حصولك على كلمة المرور لموقع gogreen masr عبر بريدك الإلكتروني، يمكنك تسجيل الدخول والالتحاق بمبادرة احلال السيارات عبر الخطوات التالية:

قم بكتابة الرقم القومي الخاص بك، وكتابة كلمة المرور.

ستظهر صفحة طلب إحلال مركبة.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة مرة ثانية.

قم باختيار نوع المالك أفراد.

قم بإدخال الرقم القومي من اليسار إلي اليمين المكون من 14 رقم.

قم بإدخال بيانات السيارة ورقم اللوحة

قم باختيار المحافظة الموجودة في بيانات الرخصة.

قم بإدخال تاريخ إصدار الترخيص وتاريخ انتهاؤه المسجل على الرخصة.

قم برفع ملف به صورة الرخصة بصيغة pdf.

قم باختيار نوع السيارة الخاصة بك.

قم باختيار الموديل وسنة التصنيع من القائمة المنسدلة.

قم بإدخال رقم الموتور والشاسيه، ثم اضغط التالي.

قم باختيار السيارة التي تريد شراؤها.

شروط التقديم علي إحلال السيارات الملاكي

يجب أن يتراوح عُمر المتقدم بين 21 إلي 55 سنة.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على رخصة قيادة سارية.

يجب أن يقدم بيان الدخل الشهري أو أي سند ملكية، ويتعهد بسداده لقيمة القسط الشهري.

تبلغ فترة السداد 10 سنوات، مع منح المتقدم فترة سماح تقدر بنحو 3 شهور.

المستندات المطلوبة للحصول علي مبادرة احلال السيارات الملاكي

عند تسجيل الدخول لموقع gogreen masr سيتطلب منك الأمر رفع بعض المستندات بصيغة ملف pdf وهي:

صورة بطاقة الرقم القومي.

مستند لإثبات محل الإقامة( وصل مرافق أو وصل إيجار)

رخصة سارية للسيارة القديمة المطلوب تجديدها.

شروط التقديم علي مشروع إحلال سيارات الميكروباص والتاكسي

يجب أن يتراوح سن المتقدم بين 21 حتى 55 سنة.

أن يكون لديه رخصة قيادة درجة ثالثة مهنية سارية.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو لديه شهادة إعفاء.

ألا يكون لديه أي جرائم مخلة بالشرف.

يجب أن يخضع المتقدم لتحليل المخدرات للتأكد من عدم تعاطيه أي مواد مخدرة.

تبلغ فترة سداد قيمة السيارة 10 سنوات، بالإضافة إلي فترة سماح تبلغ 3 شهور.

المستندات المطلوبة للحصول علي مبادرة احلال السيارات الميكروباص والتاكسي

صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم للاستفادة من المبادرة.

مستند رسمي لإثبات محل الإقامة سواء كان عقد إيجار أو إيصال مياه أو كهرباء.

برنت التأمينات الاجتماعية والذي يوضح عدد السنوات المؤمن عليه للعمل كسائق.

صحيفة حالة جنائية حديثة بشرط ألا يكون قد مر عليها أكثر من 30 يوم.

شهادة من مصلحة الضرائب تفيد بأن المتقدم للحصول على السيارة ليس لديه ملف ضريبي.

رخصة سارية للسيارة القديمة التي سيتم تضمينها في المبادرة.

السيارات المطروحة في مبادرة احلال السيارات

يذكر أن جميع السيارات القديمة التي تم شراؤها بعد تاريخ 4 يناير 2021 لن تدخل ضمن المبادرة، والسيارات المتاحة عبر موقع gogreen masr هي: