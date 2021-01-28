انت الان تتابع تفاصيل خبر مصادر للوطن.. لجنة تحسين أجور ومرتبات موظفي الحكومة.. مقترح بـ 1000 جنيه زيادة للمتعاقدين على الصناديق الخاصة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وفق مصادر للوطن فإن تشكيل لجنة تحسين أجور ومرتبات موظفي الحكومة جاءت بناءً على توجيهات القيادة السياسية، من أجل رفع الأعباء المعيشية عن ملايين الأسر المصرية، والظروف التي تواجه بعض الفئات العملة بقطاع الحكومة.

تحسين أجور ومرتبات موظفي الحكومة

وأشارت امصاد إلى أن هناك مشكلة حقيقة في رواتب الموظفين المتعاقدين مع الحكومة على البابين السادس والرابع، والمتعاقدين على الصناديق الخاصة، وهؤلاء عددهم كبير يبلغ نحو نصف مليون موظف، ومرتباتهم ضئيلة للغاية.

وأضافت المصادر إلى أن لجنة تحسين أجور ومرتبات موظفي الحكومة اقترحت زيادة أجور ومرتبات المتعاقدين على الصناديق الخاصة بمقدار 1000 جنيه شهرياً وبحد أقصصى 2000 جنيه لإجمالي الراتب، ومساواتهم بالموظفين المعينيين، وأن ذلك سيتم بداية من يوليو القادم 2021.

اقرأ أيضاً:

هذا وفي وقت سابق كانت أنباء قد ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الحكومة المصرية بالاستغناء عن الكثير من الموظفين الحكوميين وتسريحهم لتوفير المزيد من النفقات في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يخرج ببيان رسمي وينفي هذه الأنباء جملة وتفصيلاً ويؤكد أنه لا استغناء عن أي موظف حكومي، بل إنه جاري تثبيت العمالة المؤقتة ممن تم التعاقد معهم قبل أوبعد قانون حظر التعاقد.