انت الان تتابع تفاصيل خبر بشريات 2021.. مصادر تكشف بالأرقام تفاصيل الزيادات الجديدة بالمعاشات ومرتبات موظفي الحكومة بدايةً راتب يوليو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت مصادر مطلعة لجريدة الوطن عن قيمة الزيادات الجديدة بالمرتبات لموظفي الحكومة بدايةً راتب يوليو 2021، ووفق المصادر فإن هناك توجيهات سياسية من الرئيس السيسي بتحسين أجور الموظفين العاملين بالدولة لمواجهة الظروف الصعبة والأعباء المعيشية التي يعيشونها.

الزيادات الجديدة بالمرتبات لموظفي الحكومة بدايةً راتب يوليو 2021

كما تم تشكيل لجنة لدراسة تحسين أجور الموظفين العاملين بالدولة، وأن هذه اللجنة اقترحت زيادة أجور ومرتبات المتعاقدين على الصناديق الخاصة بمقدار 1000 جنيه شهرياً وبحد أقصصى 2000 جنيه لإجمالي الراتب، ومساواتهم بالموظفين المعينيين، وأن ذلك سيتم بداية من يوليو القادم 2021.

وحول الزيادات الجديدة بالمرتبات لموظفي الحكومة بدايةً من رواتب يوليو القادم 2021 فقد جاءت على النحو التالي:

75 جنيها علاوة دورية

150 جني حافز شهر للدرجة الرابعة فما دونها.

200 جنيه حافز شهري للدرجة الثالثة.

250 جنيهًا حافز شهري للدرجة الثانية.

300 جنيه حافز شهري للدرجة الأولى.

325 جنيه حافز شهري للمدير العام.

350 جنيه حافز شهري للدرجة العالية.

375 جنيه حافز شهري للدرجة الممتازة.

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هذا وكانت هذه هي نفس الزيادات تقريباً والتي أقرتها الحكومة خلال العام المالي الجاري بدايةً من مرتبات يوليو 2020 وحتى مرتبات يونيو 2021، كما أن الزيادة في المعاشات وفق قرار جمهوري صدر العام الماضي ستكون بحد أقصى 15%، وقد تم إقرار 14% زيادة في معاشات العام المالي الجاري.