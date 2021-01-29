عاجل.. توقف حركة القطارات بمحطة مترو البحوث لوجود أدخنة من إحدى الغرف

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، توقف حركة القطارات بمحطة مترو البحوث بالخط الثانى مع إخلاء المحطة من الركاب، نظراً لتصاعد أدخنة بشكل كثيف من داخل إحدى الغرف برصيف المحطة وعودة حركة القطارات بالخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين، وعدم التوقف فى محطة البحوث فقط لحين إخلاء المحطة من الأدخنة.





وأكدت الشركة أنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان الدخان وجارى العمل على كشف سبب تصاعد الدخان وعودة عمل المحطة إلى طبيعتها. وأشارت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إلى أن حركة القطارات تعمل بشكل طبيعى بالخطين الأول والثالث بكامل طاقتها وبانتظام ولا يوجد بهم أى أعطال.

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