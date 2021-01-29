التضحية لأجل الوطن .. وزير الأوفاف يلقى خطبة الجمعة بمسجد الشرطة

جدة - نرمين السيد - وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال إن التضحية فى سبيل الوطن والحفاظ عليه وعلى أمنه وسلامه واستقراره، والعمل على تقدمه وازدهاره، وقضاء حوائج أهله، إنما هو سبيل الشرفاء والعظماء الأوفياء.
وأضاف أن دائمًا ما يسجل التاريخ بحروف من نور ويحفر فى ذاكرته أسماء العظماء والشرفاء الذين يضحون فى سبيل أوطانهم ويعملون على مجدها ورفعتها,
وأكد أن التاريخ سيظل شاهدًا على من يعمل لصالح وطنه، كما سيظل شاهدًا على الخونة والعملاء، وإن تدثروا بألف دثار زورًا وبهتانًا وادعاءً كاذبًا للوطنية.
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