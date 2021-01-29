مترو الأنفاق: توقف حركة القطارات بمحطة مترو البحوث بالخط الثاني بسبب حريق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن توقف حركة القطارات بمحطة مترو البحوث بالخط الثاني مع إخلاء المحطة من الركاب نظرًا لتصاعد أدخنة بشكل كثيف من داخل إحدى الغرف برصيف المحطة وعودة حركة القطارات بالخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين وعدم التوقف فى محطة البحوث فقط لحين إخلاء المحطة من الأدخنة.
وقالت إنه على الفور انتقلت فرق الطوارئ إلى مكان الدخان وجار العمل على كشف سبب تصاعد الدخان وعودة عمل المحطة إلى طبيعتها.
وأشارت إلى أن حركة القطارات تعمل بشكل طبيعى بالخطين الأول والثالث بكامل طاقتها وبانتظام ولا يوجد بها أى أعطال.
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