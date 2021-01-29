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ضبط كمية كبيرة من الشيش بحي الشرابية

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أحمد جودة - القاهرة - قاد المهندس حمادة رزق رئيس حي الشرابية، حملة مكبرة لتطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع تقديم الشيشة في المقاهي، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.

وقال "رزق"، إنه تم صبط كمية كبيرة من الشيش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها، حيث تم وضع المضبوطات بالمخازن المخصصة للحي.

ويأتي ذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونائبه للمنطقة الشمالية الدكتور حسام فوزي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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