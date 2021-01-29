غلق طريق الفيوم من ميدان الرماية 3 أيام .. اعرف التحويلات المرورية

جدة - نرمين السيد - تغلق محافظة الجيزة، بداية من اليوم الجمعة، طريق الفيوم فى الاتجاهين لمدة 3 أيام، حتى صباح يوم الأحد المقبل، وذلك بسبب الأعمال الإنشائية الخاصة بكبارى المشاة، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا فقط.





وقالت المحافظة، إن ذلك فى إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بكبارى المشاة التى يتم تنفيذها بطريق الفيوم أمام مدينة الضباط بمنطقة الرماية، وبوابه خوفو بحدائق الأهرام، وبوابة أحمس بحدائق الأهرام ضمن مشروع تطوير طريق الفيوم، والذى يتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية، فإنه سيتم البدء فى رفع وتركيب الباكيات المعدنية وهى "الجسم المعدنى للكوبرى" الخاصة بـ 3 كبارى مشاه بالمواقع المشار إليها لتثبيتها على القواعد الخرسانية الخاصه بكل كوبرى.

من جانبه، أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية قد أعدت التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية على النحو التالى:

أولا: أثناء غلق طريق الفيوم فى الاتجاه القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية فقط، وسيتم غلق طريق الفيوم أمام حركة سير المركبات فى هذا الاتجاه تحديدا من أمام فتحه الدوران الكائن بطريق الفيوم والمواجهة لبوابة أحمس على أن يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من طريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية إلى الاتجاه الآخر "القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم بعد نقل حركة السير الأصلية فى هذا الاتجاه".

كما سيتم سير المركبات عن طريق الدخول من خلال فتحه الدوران المشار إليها ثم استكمال السير اتجاه ميدان الرماية حتى تجاوز مواقع الأعمال بكبارى المشاة ثم العودة مره أخرى للاتجاه الأصلى لطريق الفيوم "القادم من الفيوم اتجاه ميدان الرماية" من خلال السير بفتحة الدوران بالجزيرة الوسطى بطريق الفيوم والتى سيتم استحداثها بالمنطقة المواجهة للمدخل الثانى الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الأعمال.

وأوضح أنه فيما يخص حركة سير المركبات بالاتجاه القادم من ميدان الرماية وترغب فى السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام فسوف يتم السير "إجبارى يمينا" اتجاه الطريق البطئ المجاور لمنطقة التجنيد وحدائق الأهرام واستكمال السير بالطريق البطئ حتى تجاوز مواقع الأعمال بكبارى المشاة ثم العودة مرة أخرى للاتجاه الأصلى "طريق الفيوم القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم".

ثانيا : أثناء غلق طريق الفيوم فى الاتجاه القادم من ميدان الرماية اتجاه طريق الفيوم، فسوف يتم غلق طريق الفيوم فى هذا الاتجاه تحديدا من أمام المنطقة المواجهة للمدخل الثانى الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية على أن يتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب فى السير اتجاه الفيوم وحدائق الأهرام إلى الطريق البطئ الكائن خلف القاعدة الخرسانية الخاصة بكوبرى المشاة الأول وذلك بعد رفع كفاءته وتمهيده لسير المركبات ثم استكمال السير اتجاه مناطق حدائق الأهرام بالطريق البطئ، والعودة مره أخرى للاتجاه الأصلى بطريق الفيوم "القادم من ميدان الرماية اتجاه الفيوم" بعد تجاوز مواقع أعمال كبارى المشاة.

ثالثا : حركة سير المركبات القادمة من ميدان الرماية وطريق إسكندرية الصحراوى وترغب فى الدوران والعودة اتجاه ميدان الرماية وميدان النصر، وشارع الأهرام تقوم بالدوران من فتحة الدوران المستحدثة بالمنطقة المواجهة للمدخل الثانى الخاص بمدينة ضباط القوات المسلحة بالرماية المشار إليها بعد تجهيزها ورفع كفاءتها وتوسعتها لتصبح ما يقرب من 30 م لتعمل كفتحه دوران مزدوجة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الشركة المنفذة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل حركة سير المركبات فى بداية ونهاية التحويلة المرورية فى الاتجاهين عن طريق وضع فواصل نيوجيرسى فايبر ومحددات فسفورية بالإضافة إلى طواحين ضوئية وحواجز عاكسة ووسائل الأمن الصناعى لضمان عدم التعارض والتداخل فى اتجاهات السير والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، كما تقوم الإدارة العامة لمرورالجيزة بتعيين الخدمات اللازمة لمتابعه الحالة المرورية أثناء الأعمال لتيسير حركة السيارات.