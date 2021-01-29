غدا.. المرشحون فى انتخابات فرعيات المحامين يقدمون توكيلات المندوبين لاعتمادها

يبدأ المرشحون فى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين فى تقديم طلبات اعتماد توكيلات مندوبيهم فى اللجان.

وقال صلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين – أمين اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية، إن اللجنة تبدأ تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين لمندوبيهم وفقا للنموذج المعد، ابتداء من السبت الموافق 30 يناير الجاري.

وأوضح «سليمان»، أن وكيل المرشح يشترط أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة الفرعية المحددة للتوكيل، مضيفا: «ينتهي تقديم التوكيلات لاعتمادها من قبل اللجنة يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل، ولا يقبل تقديم أية توكيلات للاعتماد بعد هذا التاريخ».

وذكر عضو مجلس النقابة، أن اعتماد التوكيل يتم بواسطة اللجنة المشرفة على الانتخابات ومقرها بالنقابة العامة.

من جانب آخر خاطب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، نقيب المحامين رجائي عطية، ردا على الخطاب المؤرخ 23/1/2021 بشأن طلب الإشراف القضائي لهيئة قضايا الدولة على انتخابات النقابات الفرعية لنقابة المحامين المقرر لانعقادها يومي 7 ، 8 فبراير، والإعادة يومي 14 ، 15 فبراير 2021.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة: «نحيط سيادتكم أنه بالعرض على المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2021 الموافقة، وإسناد رئاسة عملية الإشراف إلى السيد المستشار/ عبد الناصر أبو العزم عيسى "نائب رئيس هيئة قضايا الدولة"».



وأضاف: «ونرسل لسيادتكم صورة قرارانا رقم 17 في 26/1/2021 بتشكيل اللجنة العليا المخولة بالإشراف القضائي المطلوب، ولها كامل الصلاحية لإتمام هذه العملية وفقًا للقوانين المعمول بها، وبما تمليه أواصر العلاقة الخاصة بين نقابة المحامين وهيئة قضايا الدولة».



وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن أمله بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي عن أعداد المقرات الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إمدادها بالأوراق والسجلات والبيانات اللازمة للوقوف على أسماء السادة أعضاء النقابة الذين يحق لهم التصويت، وأماكن اللجان والتجهيزات اللازمة لأداء العملية الانتخابية بحيدة كاملة، وحتى يتسنى لها تحديد أعداد السادة المستشارين والموظفين الإداريين اللازم توافرهم للإشراف على العملية الانتخابية.



وأشار نقيب المحامين على الخطاب: «لجنة الإشراف على انتخابات النقابة العامة لإعداد المطلوب وموافاة هيئة قضايا الدولة به.