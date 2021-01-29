بعد إخماد حريق البحوث.. انتظام حركة القطارات في الخط الثاني للمترو.. فيديو

بمحطة مترو البحوث مساء امس . انتظمت حركة القطارات في الخط الثاني للمترو وذلك بعد نشب حريق ورصدة عدسة " دوت الخليج " انتظام حركة القطارات في الخط الثانى في مترو الأنفاق حيث عادة الامر الى وضعها الطبيعي بعد انتقال فرق الطوارئ إلى مكان الحريق وجار العمل على كشف سبب تصاعد الدخان وعودة عمل المحطة إلى طبيعتها. و أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثاني بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب في الاتجاهين بعد تصاعد أدخنة بشكل كثيف داخل رصيف المحطة اتجاه الجيزة ، مما أدى الى عدم التوقف بمحطة البحوث وإخلائها من الركاب . فيما انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة لفحص أسباب تصاعد الأدخنة وتبين وجود مخالفات بأسفل هواية التكييف خارج المحطة مما تسبب دخول الادخنة داخل غرفة المحطة المتواجدة برصيف المحطة باتجاه الجيزة وتم تشغيل مراوح سحب الدخان بالأرصفة والصالات وسحب جميع الدخان خارج المحطة وعودة عملها بشكل طبيعي. مؤكدين أن حركة القطارات بالخط الثاني والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها .

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