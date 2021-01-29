نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 500 ألف متابع لمدونين نشروا جولاتهم في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص عدد من المدونين التشيك على نشر صور وفيديوهات عن الأماكن التي قاموا بزيارتها في مصر، من خلال حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي يصل متابعوها إلى أكثر من نصف مليون متابع من مختلف دول العالم.

وواصل المدونون الذين جاءوا إلى مصر في زيارة تعريفية بناء على الدعوة التي وجهتها لهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برنامجهم السياحي.

وزاروا المتحف المصري بالتحرير، إضافة إلى أهم معالم مصر القديمة منها جامع عمرو ابن العاص، وكنيسة أبي سرجة.

ونالت هذه الصور والفيديوهات آلاف الإعجابات والتعليقات، كما تفاعل المدونين مع متابعيهم في الرد على تساؤلاتهم لا سيما بشأن تطبيق مختلف الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بالمناطق السياحية في مصر، فضلا عن تجربتهم الخاصة في زيارة منطقة الأهرامات للمرة الأولي.

وأشار ماجد أبوسديره رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أنه من المقرر أن يستكمل هؤلاء المدونين برنامجهم السياحي بزيارة مدينة الغردقة ومدينة الأقصر خلال الايام القليلة القادمة.

جدير بالذكر أن هؤلاء المدونين كانوا قد زاروا في أولى جولاتهم لأهم المقاصد السياحية والأثرية في مصر، منطقة أهرامات الجيزة ومنطقة آثار سقارة، حيث قاموا بجولة داخل هرم زوسر المدرج والسيرابيوم وبعض المقابر الأثرية بالمنطقة منها مقبرتي كاجمني وميراروكا، بالإضافة إلى زيارة منطقة خان الخليلي.