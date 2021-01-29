أشهر المحترفين المصريين في تركيا اخرهم مصطفى محمد 2021 في الدوري التركي

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محمد سياف - ابو ظبي - أشهر المحترفين المصريين في تركيا حيث إن الدوري التركي استقبل عبر التاريخ الكروي عدد كبير من اللاعبين الصريين الذين قد تركوا بصمة مهمة في تاريخ الكرة التركية ، ولقد احترف عدد كبير من اللاعبين المصريين في صفوف الفرق والندية التركية ومنهم النني ، تريزيجيه ، أيمن عبد العزيز، أحمد حسن ، وغيرهم ، ليأتي مصطفى محمد لاعب نادي الزمالك ويكون هو آخر المنضمين حتى وقتنا هذا إلى صفوف فرق وأندية الدوري التركي

الدوري التركي

هو احد أقوى الدربيات التي تشهد درجة منافسة كبيرة بين الفرق والأندية التي تضم لاعبين محترفين من جميع بلدان العالم وهذا ما يُعطيها قدرًا كبيرًا من القوة والمهارة ، ويُعطي كرة القدم التركية بوجه عام مذاقًا خاصًا ومن أشهر الأندية التركية كل من نادي كوجالي سبور، نادي جنشلربرليجي ، قاسم باشا، نادي جالاتا سراي وغيرهم الكثير.

إعارة مصطفى محمد لاعب الزمالك إلى جالاتا سراي الدوري التركي

أعلنت إدارة نادي الزمالك عن أن اللاعب مصطفى محمد الذي قد شهد فترة من التألق بين صفوف النادي في الفترة الأخيرة وبعد تأزم مشروع انتقاله إلى أحد الأندية الفرنسية واتخاذ الإدارة قرارًا بالعزوف عنها ، تم الإعلان عن أنه قد جاءت مفاوضات أخرى من نادي تركي ، ورحبت بها غدارة النادي ورحب بها اللاعب أيضًا ، ليتم بناءً على ذلك إبرام صفقة انتقاله على سبيل الإعارة غلى نادي جالاتا سراي التركي لمدة عام واحد وذلك مقابل الحصول على 2 مليون دولار.

ولقد تم وضع بند هام في العقد ينص على أحقية النادي في شراء اللاعب مقابل 4 مليون دولار وذلك حتى تاريخ انتهاء الإعارة المقرر في 31 ديسمبر القادم ن وفي حالة عدم الشراء ، يحق للنادي بيع اللاعب غلى أي نادي آخر.

وسوف يُسافر اللاعب مصطفى محمد فورًا إلى تركيا ؛ لكي يلتحق بصفوف فريق جالات سراي بداية من يوم السبت القادم.

أشهر المحترفين المصريين في تركيا

لعب في الدوري التركي العديد من اللاعبين المصريين ، ويأتي أشهر المحترفين المصريين في تركيا النحو التالي: