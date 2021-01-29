نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها في التقرير التالي:

علقت دار الإفتاء المصرية، على ظاهرة تعامد القمر على الكعبة المشرفة. وقالت الإفتاء عبر صفحتها بفيسبوك: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وارزقنا زيارة قريبة". أعلن محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية عن إحالة موظف للتحقيق بعدما قام بنزع ميزان من مواطن يعمل في بيع الفاكهة والخضروات بعربة كارو . وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الطفل ابن " البائع " وهو يبكى بعد أن قام الموظف بنزع الميزان الخاص بوالده وقام بمصادرتها. انتظمت حركة القطارات في الخط الثاني للمترو وذلك بعد نشب حريق بمحطة مترو البحوث مساء امس . ورصدة عدسة " دوت الخليج " انتظام حركة القطارات في الخط الثانى في مترو الأنفاق حيث عادة الامر الى وضعها الطبيعي بعد انتقال فرق الطوارئ إلى مكان الحريق وجار العمل على كشف سبب تصاعد الدخان وعودة عمل المحطة إلى طبيعتها. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة نزول الجيش اللبناني إلى شوارع وساحات مدينة طرابلس، على خلفية الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. تعامد القمر على الكعبة.. إحالة موظف واقعة "طفل الميزان" للتحقيق.. واشتباكات دامية في لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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