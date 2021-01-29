المترو يعلن انتظام حركة قطارات الخط الثانى بعد سحب الأدخنة من محطة البحوث

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن عودة وانتظام حركة قطارات الخط الثانى بالكامل من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب فى الاتجاهين، بعد سحب الأدخنة من محطة البحوث بعد تصاعدها بشكل كثيف داخل رصيف المحطة اتجاه الجيزة، مما أدى إلى عدم التوقف بمحطة البحوث وإخلائها من الركاب.





وأضافت شركة المترو، فى بيان لها، أنه انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة لفحص أسباب تصاعد الأدخنة، وتبين وجود مخالفات بأسفل هواية التكييف خارج المحطة مما تسبب فى دخول الأدخنة داخل غرفة المحطة المتواجدة برصيف المحطة باتجاه الجيزة، وجرى تشغيل مراوح سحب الدخان بالأرصفة والصالات وسحب جميع الأدخنة خارج المحطة وعودة عملها بشكل طبيعي. وأكدت شركة المترو، أن حركة القطارات بالخط الثانى والخطوط الثلاثة تعمل بشكل طبيعى وبكامل طاقتها.

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