حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

نشب حريق هائل في في أحد العقارات بشارع التوفيقية بمنطقة وسط البلد صباح اليوم الجمعة. وتمددت النيران لتلتهم بعض المحلات الموجودة بسوق التوفيقية وتصاعدة أدخنة كثيفة يالمنطقة. ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق

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