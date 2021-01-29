نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها على النحو الآتي: وفاء عامر تهنئ والدتها بـ عيد ميلادها.. شاهد شاهد.. إنجى علاء بصحبة ديانا هشام على انستجرام جماهير نادى الزمالك تطالب الإدارة بالتجديد لـ ساسى.. شاهد شوربة العدس.. سوسن بدر تكشف عن أفضل الأشياء لها في الشتاء.. شاهد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال: جماهير نادي الزمالك تطالب الإدارة بالتجديد لـ ساسى.. وسوسن بدر تكشف عن أفضل الأشياء لها في الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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