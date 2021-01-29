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انت الان تتابع تفاصيل خبر سحب وأمطار ورياح.. حالة الطقس اليوم الجمعة 29 يناير 2021 ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الجمعة 29 يناير 2021، وأشارت منذ قليل في تقرير لها إلى تكون سحب ضخمة على السلوم ومطروح وكتل هواية على الإسكندرية، ويصاحبها أمطار غزيرة ورعدية خلال ساعات الليل وكذلك طوال يوم الجمعة، كما تشهد أغلب أنحاء البلاد تساقط أمطار أمطار ولكن تختلف حدتها من مكان إلى آخر.
حالة الطقس اليوم الجمعة 29 يناير 2021
وتأتي أماكن سقوط الأمطار اليوم وفق ما يلي
أمطار غزيرة ومتوسطة على السلوم والإسكندرية ومطروح وبور سعيد ودمياط والعريش ورفح والبحيرة وكفر الشيخ والغربية والدقهلية، وأمطار متوسطة على الشرقية والمنوفية، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ومدن القناه وعلى فترات متقطعة، ونشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناه وشمال الصعيد، واضطراب حركة تالبحر المتوسط والبحر الأحمر وارتفاع الأمواج إل ثلاثة أمتار.
حالة الطقس اليوم الجمعة 29 يناير 2021 فجاءت على النحو التالي
- طقس مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة، وشاط للرياح أحياناً.
- مائل لبرودة على الواحل الشمالية ونشاط للرياح.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء
- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.
- معتدل على جنوب الصعيد.
أما عن درجات الحرارة فقد جاءت كالتالي
|المدينة
|العظمى
|الصغري
|القاهرة
|17
|10
|طنطا
|17
|10
|الإسكندرية
|17
|11
|شبين الكوم
|17
|10
|بلطيم
|16
|11
|مطروح
|17
|11
|بني سويف
|17
|7
|المنيا
|18
|6
|أسوان
|20
|8
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والرطوبة النسبية جاءت كما يلي
|المنطقة
|العظمى
|الصغرى
|القاهرة والوجه البحري
|75
|40
|السواحل الشمالية
|80
|45
|شمال الصعيد
|70
|30
|جنوب الصعيد
|40
|20
وللمزيد عن حالة الطقس اليوم الجمعة 29 يناير 2021 في تقرير الأرصاد التالي:
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