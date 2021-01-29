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استقرار حذر.. سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وتوقعات الخبراء لمصير المعدن الأصفر

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 حالة من الإستقرار النسبي الملحوظ والحذر، وذلك في التعاملات الصباحية ليوم الجمعة، ويأتي هذا الإستقرار عقب أيام من التأرجح الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط، وهكذا المعدن الأصفر دائماً يشهد تحركات لحظية في البورصة العالمية، مما يؤثر على الأسعار المحلية.

سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021

استقرار حذر.. سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وتوقعات الخبراء لمصير المعدن الأصفر 1

سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021

هذا وقد تختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة من محل إلى آخر وذلك بحسب المكان، ونوعية الذهب وسعر المصنعية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى 10% من قيمة الجرام الأساسي.

وجاء سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب مباشر الآن بالجنيه المصري
سعر الذهب اليوم عيار 24 925 إلى 927
سعر الذهب اليوم عيار 22 848 إلى 850
سعر الذهب اليوم عيار 21 809 إلى 811
سعر الذهب الآن عيار 18 693 إلى 695
سعر الذهب الآن عيار 14 539 إلى 541
سعر الذهب الآن مباشر عيار 12 462 إلى 463
سعر الأوقية
28,754 إلى 28,825
سعر جنيه الذهب 6,472 إلى 6,488
سعر كيلو الذهب 924,571 إلى 926,857

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استقرار حذر.. سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وتوقعات الخبراء لمصير المعدن الأصفر 2

سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021

كما يتوقع الخبراء استمرار التأرجح في سعر اليوم على مدار الأيام القادمة، وذلك لحين أن تضح سياسة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وموقفه من الصين، وهل ستستمر الحرب الإقتصادية بين البلدين كما كانت عليه في عهد ترامب أم لا، وهذا ما ستحدده الأيام المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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