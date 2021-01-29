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انت الان تتابع تفاصيل خبر استقرار حذر.. سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وتوقعات الخبراء لمصير المعدن الأصفر والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - شهد سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 حالة من الإستقرار النسبي الملحوظ والحذر، وذلك في التعاملات الصباحية ليوم الجمعة، ويأتي هذا الإستقرار عقب أيام من التأرجح الكبير في أسعار الذهب خلال الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط، وهكذا المعدن الأصفر دائماً يشهد تحركات لحظية في البورصة العالمية، مما يؤثر على الأسعار المحلية.
سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021
هذا وقد تختلف أسعار الذهب في محلات الصاغة من محل إلى آخر وذلك بحسب المكان، ونوعية الذهب وسعر المصنعية، والذي يصل في بعض الأحيان إلى 10% من قيمة الجرام الأساسي.
وجاء سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 29 يناير 2021 على النحو التالي:
|الوحدة
|سعر الذهب مباشر الآن بالجنيه المصري
|سعر الذهب اليوم عيار 24
|925 إلى 927
|سعر الذهب اليوم عيار 22
|848 إلى 850
|سعر الذهب اليوم عيار 21
|809 إلى 811
|سعر الذهب الآن عيار 18
|693 إلى 695
|سعر الذهب الآن عيار 14
|539 إلى 541
|سعر الذهب الآن مباشر عيار 12
|462 إلى 463
|سعر الأوقية
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|سعر جنيه الذهب
|6,472 إلى 6,488
|سعر كيلو الذهب
|924,571 إلى 926,857
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كما يتوقع الخبراء استمرار التأرجح في سعر اليوم على مدار الأيام القادمة، وذلك لحين أن تضح سياسة الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، وموقفه من الصين، وهل ستستمر الحرب الإقتصادية بين البلدين كما كانت عليه في عهد ترامب أم لا، وهذا ما ستحدده الأيام المقبلة.
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