عاجل.. محافظة القاهرة: حريق التوفيقية أسفر عن خسائر بـ22 محلا

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جدة - نرمين السيد - كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق بالعقارين 14 و16 شارع التوفيقية من شارع البورصة بحى الأزبكية وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية والغاز والكهرباء والإسعاف والحى لمكان الحادث.
حيث تبين أن الحريق اندلع بالعقارين رقم 14 وهو عقار خالى ورقم 16 وبه عدد من المحلات ثم انتقل إلى العقار رقم 10 المقابل وأسفر الحريق عن خسائر بـ 22 محلا تقريبًا، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمشاركة 13 سيارة إطفاء و2 عربة خزان من إطفاء الحريق دون مصابين وجارٍ عملية التبريد.
ووجه محافظ القاهرة، بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.
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