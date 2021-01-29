جامعة الإسكندرية الثانية محليا بتصنيف ويبومترك الإسبانى 2021

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن إصدار يناير 2021 للتصنيف الأسبانى Ranking Web ‎of Universities أوضح أن جامعة الإسكندرية حافظت على ترتيبها الثانى بعد جامعة القاهرة على مستوى الجامعات المصرية والمراكز البحثية للعام الثانى والتى بلغ عددها 72 مؤسسة تعليمية أى شغلت قائمة أعلى 2.7% من المؤسسات المصرية، والسابع على مستوى أفريقيا والبالغ عددها 1907 مؤسسة أى شغلت قائمة أعلى 0.37% من المؤسسات الإفريقية، ورقم ‏‏837 عالمياً أى شغلت أعلى 2.7% من قائمة المؤسسات التعليمية والبحثية فى العالم وقفزت 137 مركزاً عالمياً عن العام السابق.





ونوه رئيس جامعة الإسكندرية بأن ترتيب Ranking Web ‎of Universities للجامعات والذى انطلق عام 2004 ويصنف 31000 مؤسسة تعليمية وبحثية فى أكثر من 200 دولة ويصدر كل ستة أشهر ويستخدم فى تقيمه كلا من مؤشرات الويب والتى تعتمد على كمية ونوعية محتويات موقع الجامعة والمؤشرات الببليومترية الخاصة بالبحث العلمى. وأضاف قنصوة أنه بالإضافة إلى التصنيف السابق فقد أعلنت مؤخرا نتيجة ترتيب الجامعات ‏‏بالاستشهادات المرجعية ‏Citations‏ لعام 2021 وفقا لما جاء فى Google Scholar‏، وجاءت جامعة الإسكندرية فى الترتيب الخامس على مستوى الجامعات الحكومية المصرية وبلغ عدد ‏الاستشهادات ‏الخاصة بها 199.595 مقارنة بعدد استشهادات 145.545 العام الماضى والتى شهدت قفزة قدرها 54.050 إستشهادا.

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