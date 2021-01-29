صور.. إزالة أعمال بناء مخالفة فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - كلف محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع رؤساء الأحياء بإزالة أى أعمال بناء مخالفة، مشددا على تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحد من انتشار ظاهرة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية.





وفى هذا الإطار، شن مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء حسن الجمال، حملة مكبرة لإزالة تعدى على مساحة ألف متر من الأراضى الزراعية بشارع مسعود أبو بكر بمجمع برج العرب القديمة، وأسفرت الحملة عن التحفظ على خلاطه أسمنت كبيرة، و10 أطنان اسمنت، سياره نقل كبيرة، و2 طن حديد مسلح، و2 طن أخشاب، و5 مواسير صرف صحيى، وخزان مياه.

كما هدمت الحملة مبنى وسور مخالفين تحت الإنشاء على أراضى زراعية، كما تم تحرير محضر للمخالفين، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين لمنع تكرار المخالفة مرة أخرى.

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