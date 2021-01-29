اندلع، صباح اليوم الجمعة، حريق هائل في سوق التوفيقية، بمنطقة وسط البلد.
وتسببت النيران في التهام جزء كبير من المحلات بالسوق، وغطت الأدخنة سماء منطقة وسط البلد، بالتزامن مع محاولات سيارات الإطفاء السيطرة على النيران، ومحاصرة الحريق.
ويبذل رجال الحماية المدنية الجهود من أجل إخماد الحريق تماماً، قبل أن تمتد النيران للمناطق السكنية المجاورة لمحلات سوق التوفيقية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حريق هائل في سوق التوفيقية و«الحماية المدنية» تحاول السيطرة على النيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.