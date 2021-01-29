حريق هائل في سوق التوفيقية و«الحماية المدنية» تحاول السيطرة على النيران

اندلع، صباح اليوم الجمعة، حريق هائل في سوق التوفيقية، بمنطقة وسط البلد.

وتسببت النيران في التهام جزء كبير من المحلات بالسوق، وغطت الأدخنة سماء منطقة وسط البلد، بالتزامن مع محاولات سيارات الإطفاء السيطرة على النيران، ومحاصرة الحريق.

ويبذل رجال الحماية المدنية الجهود من أجل إخماد الحريق تماماً، قبل أن تمتد النيران للمناطق السكنية المجاورة لمحلات سوق التوفيقية.