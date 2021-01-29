وفاة خبير التجميل محمد الصغير إثر إصابته بفيروس كورونا

توفي خبير التجميل محمد الصغير، والد الإعلامية مها الصغير، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا. وقال الفنان أحمد السقا «توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز، الرجاء الدعاء له بالرحمة».

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