الأرصاد: طقس الغد معتدل على كافة الأنحاء ولا فرص لسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

ويكون الطقس مائل للدفء نهارا علي السواحل الشمالية للبلاد شديد البرودة ليلا والرياح نشطة، بينما يكون ما بين المعتدل والمائل للدفء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 10، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 10، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 12، شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 6، جنوب الصعيد 22 للعظمى والصغرى 8.

وكانت ة الأرصاد الجوية، أعلنت طقس اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري مع رياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية مع رياح نشطة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء مع رياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على شمال الصعيد مع رياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء أن يسود ليل اليوم طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على جنوب سيناء، ووجود صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة (50% تقريبا) على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظتي (المنوفية -الشرقية) على فترات متقطعة، وسقوط أمطار متوسطة الى غزيرة على مناطق من (السلوم - مطروح - اسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - البحيرة - كفرالشيخ - الدقلية - الغربية) على فترات متقطعة.