أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29 يناير 2021

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سادت حالة من الثبات على أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة الموافق 29 يناير 2021، بحسب أخر تحديث للبنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر، نظرًا لإجازة البنوك أمس الخميس بمناسبة عيد الشرطة وعيد ثورة 25 يناير، والذي كان يوم الإثنين الماضي 25 يناير، بجانب الأجازة الأسبوعية للبنوك اليوم الجمعة. الغرف التجارية تعلن عن موعد بدء الأوكازيون الشتوي دوت الخليج ترصد أسعار الصرف الرسمية الخاص بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه وفق أخر تحديث نشره البنك المركزي على موقعه الالكتروني أسعار الصرف الرسمية للعملات الأجنبية وفق اخر تحديث للبنك المركزي اليوم الجمعة 29 يناير بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.66 جنيه، و 15.79 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 18.98 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.13 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 15.09، وسعر البيع 15.21 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.49 جنيه، وللبيع 21.66 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.42 جنيه، و2.44 للبيع. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.63جنيه، وللبيع 17.78 جنيه.

أسعار الصرف الرسمية للعملات العربية وفق البنك المركزي لليوم الجمعة 29 يناير بلغ سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء، و للبيع 4.21 جنيه. والريال القطري وصل سعر الشراء الخاص به لـ 4.302 جنيه، وسعر البيع 4.33 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء، و 4.300 جنيه للبيع. كما وصل سعر الشراء للدينار البحريني 41.56 جنيه، و 41.90 للبيع. وسجل الدينار الكويتى 51.707 جنيه للشراء، وسعر البيع 52.25 جنيه.



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