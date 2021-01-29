درجات الحرارة اليوم فى القاهرة والمحافظات| اعرف احوال الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة الموافق 29 يناير، طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والرياح نشطة، وانخفاض في درجات الحرارة، بينما يكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح نشطة.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 29 يناير 2021

كما تتوقع الهيئة، أن يشهد شمال الصعيد طقس مائل للبرودة، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

وأعلن محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، وتكون كالآتي:

. سقوط أمطار متوسطة على مناطق من المنوفية الشرقية على فترات متقطعة.

. سقوط أمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم ليلًا

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وعلى شمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

درجات الحرارة في مختلف المناطق ومحافظات الجمهورية اليوم الجمعة 29 يناير 2021

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 05 والعظمى 17

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 03 والعظمى 16

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 19

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 04 والعظمى 14

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 16

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 16

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 17

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 07 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 03 والعظمى 19

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 21

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 16 والعظمى 22