أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 29 يناير

شهدت أسعار الخضار والفاكهة حالة من الاستقرار اليوم الجمعة الموافق 29 يناير وفق أخر تحديث نشره الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة، والذي كشف عن استمرار انخفاض الطماطم التي تراوح سعرها من جنيه لـ 2جنيه، وثبات سعر البطاطس عند 2 جنيه، وسجل سعر البرتقال 2.5 ويزداد لـ4.5.

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أسعار الخضار وفق أخر تحديث لموقع سوق العبور

بلغ سعر كيلو الطماطم من جنيه لـ 2 جنيه، وسجل البصل 3 جنيه إلى 5 جنيه، وجاء سعر كيلو البطاطس من جنيه إلى 2 جنيه، ووصل سعر الكوسة من 2 إلى 4 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الملوخية من 2 جنيه إلى 4 جنيه.

فيما بلغ سعر الجزر من 1.5 إلى 3.5، والفاصوليا من 2 لـ 4 جنيه، أما عن الباذنجان فجاء سعر الباذنجان البلدي الأسود "العروس" 1.5 جنيه لـ 3 جنيه، وشهد الباذنجان الأبيض والباذنجان الرومي نفس السعر السابق.

أسعار الفلفل في سوق العبور

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 2 جنيه لـ 4 جنيه للكيلو، والفلفل الرومي الصوب استقر سعره عند 4 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح بين 2 إلى 4 جنيه، والصوب من نفس النوع بـ 3 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الملون "أصفر-أحمر-برتقالي" بين 12 جنيه لـ 14جنيه.

الخيار بـ 1.5 للكيلو

وسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3جنيه، والخيار الصوب من 2 جنيه إلى 3.5 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 15 جنيه إلى 25 جنيه.

وجاء سعر السبانخ من 3 لـ 4 جنيه، والقلقاس من 3.5 لـ 6.5 جنيه للكيلو، كما سجلت البطاطا من 1.5 جنيه للكيلو إلى 3 جنيه، ووصل سعر البسلة من 3 جنيه لـ 5 جنيه.

أسعار الفاكهة وفق سوق العبور للجملة

تراوح سعر الموز البلدي من 5 جنيه إلى 7 جنيه، بينما تراوحت أسعار التفاح كالتالي: التفاح الأمريكي الإيطالي من 17 جنيه لـ 23 جنيه، والتفاح الجولدن من 13 إلى 17 جنيه ، والتفاح السوري اللبناني من 12 لـ 14 جنيه.

ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والأسود لـ 20 جنيه، بينما وصل سعر البلح الرملي من 6 جنيه لـ 9جنيه.

أسعار البرتقال والليمون في سوق العبور

وتراوح سعر البرتقال البلدي من 2.5 إلى 4.5، والبرتقال السكري من 3 إلى 4.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 3 إلى 5 جنيه، فيما تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 6جنيه لـ 9 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار الليمون البلدي لتبدأ من 4 جنيه إلى 14 جنيه، بينما الليمون الحلو من 5 إلى 8 جنيهات.

