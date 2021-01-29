أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-1-2021..توقعات بأسعار قياسية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-1-2021، استقرت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، بعدما شهدت حالة من التباين خلال الساعات القليلة الماضية.

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أسعار الذهب في مصر