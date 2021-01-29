أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-1-2021..توقعات بأسعار قياسية

الذهب- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-1-2021، استقرت الأسعار مع بداية التعاملات اليومية الصباحية، بعدما شهدت حالة من التباين خلال الساعات القليلة الماضية.
أسعار الذهب في مصر
استقرت أسعار الذهب في مصر، حيث سجل عيار 18 الآن 696 جنيهًا للجرام، وعيار 24 يسجل 929 جنيهًا للجرام، وعيار 21 يسجل 813 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب الجنيه الذهب 6504 جنيها، فيما استقرت أونصة الذهب عند 1848 دولار.
توقعات عن أسعار الذهب
ومن المتوقع أن يسجل سعر الذهب في مصر هبوط بقيمة جنيهين إلي 3 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط السعر العالمي للمعدن الأصفر، حيث يتأثر سعر الذهب بالعديد من العوامل على رأسهم السعر العالمي، الذي من شأنه رفع أو خفض السعر المصري.
تباينت أسعار الذهب مساء أمس تحت وطأة بواعث القلق حيال حزمة التحفيز الأميركية وصعود في الدولار، بينما تنتظر الأسواق أحدث قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وكان قد انتعش الدولار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام منافسيه الرئيسيين، مما يرفع تكلفة الذهب للمستثمرين من حملة العملات الأخرى.
الجدير بالذكر، أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قِبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك يتم تحديد الأسعار.
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