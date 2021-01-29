مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

موقع دوت الخليج يقدم لقرائه خدمة مواعيد المباريات والقنوات الناقلة حيث تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الجمعة 29 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الاسباني والدوري الفرنسي. مواعيد مباريات الدوري الإسباني بلد الوليد X هويسكا - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 3 مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اقرأ أيضا: ليفربول في مواجهة توتنهام.. تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس تورينو X فيورنتينا - 9:45 مساء - beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني شتوتجارت X ماينز - 9:30 مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي أولمبيك ليون X بوردو - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدوري الإماراتي عجمان X الظفرة - 3:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية حتا X الوحدة - 3:30 عصرا - أبو ظبي الرياضية الجزيرة X النصر - 6:15 مساء - أبو ظبي الرياضي مواعيد مباريات الدوري المصري سيراميكا X الجونة - 2:30 عصرا - أون تايم سبورت وادي دجلة X أسوان - 2:30 عصرا - أون تايم سبورت الإنتاج الحربي X المصري البورسعيدي - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

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