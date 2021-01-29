حريق سوق التوفيقية يلتهم 20 محلًا "صور"

نشب حريق هائل في أحد العقارات الموجودة بمنطقة وسط محافظة القاهرة، وخاصة سوق التوفيقية، اليوم الجمعة، لتثير حالة من الرعب بين المواطنين والتجار المتواجدين في السوق، لتتعالى الصراخات والإستغاثات. هرع رجال الحماية المدنية إلى سوق التوفيقية لإخماد الحريق في أسرع وقت ممكن، كي يستطيعوا التغلب على النيران قبل وصولها إلى العقارات المجاورة، حيث تسبب الحريق في احتراق محل وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران. حريق سوق التوفيقية

كانت قد دفعت بسيارات الإطفاء لإخماد الحريق وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق صباح الجمعة وتبين حريق بعقار داخل سوق التوفيقية لقطع غيارات السيارات.

وتلقى اللواء اشرف الجندي مدير أمن القاهرة إخطارًا يفيد بنشوب بشارع التوفيقية، ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد لأجزاء العقار، خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وسط وجود أدخنة في سماء المنطقة. سبب حريق سوق التوفيقية تبين أن سبب حريق سوق التوفيقية، الذي استيقظ عليه سكان وسط القاهرة صباح اليوم، هو ماس كهربائي. حاولت القوات السيطرة إلا أن النيران امتدت إلى عدد من المحال والأكشاك الصغيرة المجاورة للحريق، التي تصل إلى 20 محل. احترقت قلوب العديد من التجار الذين نالت النيران من بضائعهم المتواجدة في الشارع دون تدخل وعجز منهم وسط النيران المتعالية.