الفنان الراحل محمود عبد الغفار في مشهد من المنسي
تصدر الفنان محمود عبد الغفار محرك البحث جوجل بمصر، بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 29 يناير2021، عن عن عمر يناهز عن 60 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.
مروة محمد.. من أضواء النجومية إلى الأزقة والأرصفة في الشوارع
أحمد صيام والمخرج ناصر عبدالمنعم ينعون محمود عبد الغفار
أكد الفنان أحمد صيام في تغريدة له نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، أن الفنان الراحل كان رمز ومن رموز مسرح الطليعة، وقال:""البقاء والدوام لله، توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار..أحد رموز مسرح الطليعة، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".
واتفق معه في الرأي المخرج ناصر عبدالمنعم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي أكد أنه فارس من فرسان مسرح الطليعة وقال:"وداعا أحد فرسان مسرح الطليعة..في عصره الذهبي الفنان القدير محمود عبد الغفار، إنا لله وإنا إليه راجعون".
موعد صلاة جنازة محمود عبد الغفار
أعمال الفنان الراحل محمود عبد الغفار
بدأ الفنان الراحل محمود عبد الغفار مشواره الفني في فترة الثمانينيات، وأدى العديد من الأدوار الثانوية الصغيرة في السينما والمسرح والتليفزيون، وشارك في عدد من الأفلام منها:"جذور فى الهواء، المنسي، المقامر، اتفرج يا سلام"، كما شارك في بعض المسلسلات الدينية والدرامية ومنها: "دموع فى عيون وقحة، حكايات هو وهي، هارون الرشيد، وحارة 5 نجوم، لا أحد ينام في الإسكندرية" وأعمال درامية أخرى، وكان أخر ظهور له عام 2016 خلال مشاركته بدور "فخراني"، في الجزء الثالث من مسلسل النجمة القديرة عبلة كامل "سلسال الدم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صلاة جنازة الفنان محمود عبد الغفار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.