موعد صلاة جنازة الفنان محمود عبد الغفار

تصدر الفنان محمود عبد الغفار محرك البحث جوجل بمصر، بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 29 يناير2021، عن عن عمر يناهز عن 60 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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أحمد صيام والمخرج ناصر عبدالمنعم ينعون محمود عبد الغفار

أكد الفنان أحمد صيام في تغريدة له نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك"، أن الفنان الراحل كان رمز ومن رموز مسرح الطليعة، وقال:""البقاء والدوام لله، توفى منذ لحظات الفنان والأخ العزيز محمود عبد الغفار..أحد رموز مسرح الطليعة، اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك".

واتفق معه في الرأي المخرج ناصر عبدالمنعم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي أكد أنه فارس من فرسان مسرح الطليعة وقال:"وداعا أحد فرسان مسرح الطليعة..في عصره الذهبي الفنان القدير محمود عبد الغفار، إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد صلاة جنازة محمود عبد الغفار