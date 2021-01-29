اتحاد الكرة يعرض على أندية الممتاز تحمل تكلفة الـ" var" في الكأس

كشفت مصدر مقرب من داخل "الجبلاية"، أن اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، قد عرضت على أندية الدورى الممتاز إقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون تقنية الفيديو الـ"var" بعكس الحال عن الموسم الماضى الذى شهدت مباريات الكأس به تطبيق تقنية الفيديو في جميع المباريات.
واعترضت الأندية على هذا الأمر وطالبت بإقامة مباريات الكأس بالفار، إلا أن اللجنة الثلاثية طالبت الأندية بتحمل تكلفة الفار فى مباريات كأس مصر على أن يتحمل اتحاد الكرة تكلفته فى الدورى فقط وهو ما رفضته الأندية.
وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم اتفاقا مع الإدارة العليا للشركة الإسبانية المنفذة لتقنية الفيديو فى مصر، على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التى حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.
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كما قررت الشركة، بعد الاستماع لمشاكل التطبيق، تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في إسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.
وحرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أى قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.
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