جلبرتو: هذا هو سبب فشل جيرالدو مع الأهلي ولا أحب مقارنتي بمعلول

أكد الأنجولي فيليسبرتو سيباستياو دا جراسا لاعب الأهلي السابق والمعروف بجلبرتو إنه متفائل جدا بأن الأهلي يستطيع عمل شيء مميز خلال بطولة كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة للقطرية الدوحة.

وقال جلبرتو خلال تصريحات تلفزيونية مساء أمس: "الأهلي عاد للفوز بدوري أبطال إفريقيا بعد غياب طويل، وأعتقد بأن الفريق أمامه فرصة كبيرة للتألق في كأس العالم للأندية وتخطي مباراة الدحيل الأولى، فتوقعاتي كبيرة بالنسبة لهم".

وعن فشل جيرالدو مع الأهلي خاصةً أنه مواطنه ويعرفه جيدا، قال: "كما قلت كل فترة تكون مختلفة عن الأهلي. في وقتي كنت محظوظا بأنني تواجدت مع إدارة ومدرب يسانداني بقوة، وتواجدت مع الجيل الأقوى في تاريخ الأهلي".

وعن المقارنة بينه وبين التونسي علي معلول، قال: "لا أحب المقارنات. كل فترة ولها خواصها وطباعها، أنا حققت العديد من البطولات مع الأهلي، وكذلك علي معلول حقق بطولات كثيرة وله كل احترام".

واختتم تصريحاته قائلا: "أتمنى أن يكون لاعبي الأهلي يشاهدونني الآن. أرى أن الوقت قد حان لكي يتواجد الأهلي في مراكز المقدمة بكأس العالم للأندية، وربما نصل إلى الكأس أيضا".

وكان جلبرتو أحد أهم الصفقات الأجنبية في تاريخ النادي الأهلي، وكان أحد عناصر الجيل الذهبي والذي حصد العديد من البطولات للقلعة الحمراء.

