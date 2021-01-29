سعر الحديد اليوم الجمعة 29 يناير 2021

سعر الحديد اليوم



شهدت أسعار مواد البناء المختلفة حالة من الاستقرار اليوم الجمعة الموافق 29 يناير 2021، حيث استقرت أسعار الحديد والجبس والأسمنت بأنواعه المختلفة بعد موجة من الارتفاعات والانخفاضات التي شهدتها مواد البناء الفترة الأخيرة.

دوت الخليج ترصد أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 29 يناير 2021

أسعار الحديد اليوم الجمعة 29 يناير

وصل سعر طن حديد العتال إلى 13 ألفا و450 جنيها، كما بلغ سعر طن حديد عز و الدخيلة 13 ألفا و700 جنيه، فيما سجل طن حديد الكومى 13 ألفا و300 جنيه، و سعر طن حديد المراكبي وصل إلى 13 ألفا و300 جنيه، وبلغ سعر طن حديد بيانكو 13 ألفا و300 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 29 يناير

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 760 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 735 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت سيناء 710 جنيهات، وصل سعر طن أسمنت بنى سويف 740 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 735 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت المسلة إلى 705 جنيهات.

أسعار الأسمنت الأبيض الجمعة 29 يناير

حقق متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 2450 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2420 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الجمعة 29 يناير

جاء سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 765 جنيها، ووصل سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة لـ740 جنيها، فيما حقق سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 765 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 760 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الجمعة 29 يناير

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 600 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 635 جنيها.

أسعار الجبس اليوم الجمعة 29 يناير

فيما سجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، ووصل طن جبس العامرية إلى 650 جنيها، وجاء سعر طن جبس المعمار 690 جنيها.