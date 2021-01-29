حملات مكثفة لرفع المخلفات وتطهير المنشآت بمدن البحيرة

جدة - نرمين السيد - وأسفرت الحملات فى مدينة الدلنجات عن الآتى:
- متابعة المرور على محطات الرفع والصرف الصحى لرفع درجة الإستعداد.
- رفع ناتج التطهير ومسح وتهذيب الطريق لتوسعته بمداخل ومخارج المدينة.
- متابعة المرور على مجمع المواقف للتأكيد على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية والتأكد من إلتزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامة.
- إزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية بقرية كوم زمران بمساحة 108 م2 عبارة عن مبانى من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، كما تم ردم الحفر لإنشاء قواعد خرسانية بقرية المسين.
- متابعة العمل بخط الإنحدار بقرية كفر لحيمر ومراجعة خطوط الإنحدار على المخطط .
- الاستجابة لشكاوى المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى بخصوص سقوط سلك كهرباء بالمدينة وتم عمل الصيانة اللازمة وإزالة أسباب الشكوى.
- متابعة رفع تراكمات الأتربة ومسح وتهذيب الطريق لتوسعته بقرية مؤسسة البستان .
- متابعة منظومة النظافة وتنفيذ الحملات المستمرة ورفع الأتربة والمخلفات الصلبة ورفع كافة تراكمات القمامة إذ تم رفع 80 طنا من شوارع المدينة.
- متابعة تطهير وتعقيم مجلس المدينة والمركز التكنولوجى والميادين العامة والمصالح الحكومية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
- تكثيف أعمال النظافة بقرية المسين وكوم زمران ومؤسسة البستان وتفعيل منظومة الجمع المنزلى.
- تكثيف حملات الإشغالات بشوارع المدينة والتأكيد على الإلتزام بالرصيف لتسهيل حركة المرور بشوارع المدينة.
- متابعة صيانة كشافات الإنارة بالمدينة والقرى إذ تم صيانة 20 كشافا كما تم صيانة محولات الكهرباء.
وأسفرت الحملات فى مدينة شبراخيت عن الآتى:
- عقد غرفة عمليات لرصد أى أحداث طارئة نتيجة التغيرات فى الأحوال الجوية.
- رفع 90 طن من تراكمات القمامة بمركز التجمع ونقلهم إلى مقلب الطرانة بحوش عيسى.
- حملات للنظافة والتشجير بالتنسيق بين إدارات الوحدات المحلية وذلك احتفالا بيوم البيئة الوطنى وتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة.
- المرور على المستشفى المركزى بشبراخيت حيث تلاحظ عدم وجود غياب وتواجد أطقم النوباتجية، أفاد مسؤولى المستشفى بوجود 5400 لتر من الأكسجين بالتنك وتوفر 80 إسطوانة أخرى.
- المرور على وحدة صحة الأسرة بالدفراوى وتلاحظ ترك 18 من العاملين بالوحدة للعمل بدون سند قانونى وتم إحالتهم للتحقيق.
- المرور على محطة رافع صرف شبراخيت وتلاحظ سير العمل بالمحطة دون وجود أعطال، كما تم المرور على محطة رفع صرف صحى بلقانة وذلك للوقوف على مدى جاهزية وكفاءة العمل بالمحطة.
- متابعة أعمال تبطين ترعة سيدى عطية بقرية لقانة والعمل يسير طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المطلوبة.
- المرور على المقاهى والمحلات للتأكد من إتخاذ الإجراءات الإحترازية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
- متابعة تغيير الأعمدة الكهربائية المتهالكة والأسلاك المتهالة وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة بعزبة الأنصارى التابعة لقرية كفر السابى.
- رفع الإشغالات والباعة الجائلين بشارع محمود أبو شلوع وعمل المحاضر اللازمة للمخالفين.
وأسفرت الحملات فى مدينة كوم حمادة عن الآتى:
- غلق وتشميع عدد من المراكز التعليمية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.
- تشكيل لجنة لضبط مركبات التوك توك غير المرخصة وأسفرت الحملة عن ضبط 5 مركبات توك توك غير مرخص.
- استجابة لشكوى من قيام أحد المواطنين بكفر مجاهد بصب سمل خرسانى مما يؤدى إلى إعاقة حركة السير بالشارع وعلى الفور تم الإنتقال إلى الموقع وإزالة المخالفة.
- تحرير 150 محضرا تموينيا عبارة عن لحوم وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى بنطاق الطود وكفر زيادة.
- رفع ما يقرب من 185 طنا من القمامة تم نقلها إلى مصنع تدوير القمامة بكفر زيادة.
- رش وتطهير مبنى ديوان الوحدة المحلية، كما تم تطهير الأماكن المحيطة وذلك حرصاً على العاملين والمترددين من خطر العدوى.
- تم المرور على المعديات النهرية بنطاق كوم شريك والنجيلة وشابور.
- متابعة الانضباط الإدارى بوحدة الشئون الإجتماعية بصفط العنب والوقوف على الخدمات المقدمه للأهالى.
- رش وتطهير المساجد بقرية دمتيوة لمكافحة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين.
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