مصريان يحصلان على  1.2 مليون جنيه مستحقات فترة عملهم بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى التفاوض لعدة أشهر مع شركة نما للملاحة البحرية لصرف مستحقات العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها وأثمرت المفاوضات مستحقات عاملين بإجمالى 302 ألف و319 ريالا سعوديا، بما يوازى مليون و254 ألفا و623 جنيها مصريا تقريبا، مع وعد بصرف باقى مستحقات العمالة الباقية.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة، بمتابعة صرف مستحقات العمالة بالشركة المذكورة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها. وأكد الملحق العمالى وليد عبدالرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أن المكتب نجح فى التفاوض لعدة أشهر مع شركة نما للملاحة البحرية لصرف مستحقات العمالة المصرية التى تم الاستغناء عنها، وتم التوجيه لهم برفع قضايا بالمستحقات المالية الخاصة بهم وتم حصول بعضهم على أحكام دون تنفيذ. وأضاف أنه من خلال المتابعة المستمرة، وإيقاف أى تعامل مع الشركة لحين تسوية مستحقات العمالة المصرية بها نجح المكتب بمساعية الودية المستمرة مع الشركة والتفاوض معهم، وأثمرت عن صرف مستحقات المواطن "أحمد.م.ع.ع" بمبلغ 168 ألفا و405 ريالات سعودية، وللمواطن "محمود.س.ع" بمبلغ 133 ألفا و 914 ريالا سعوديا، بإجمالى 302 ألف و319 ريالا، أى ما يوازى مليون و254 ألفا و623 جنيها مصريا تقريبا، مع وعد بصرف باقى مستحقات العمالة الباقية.

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