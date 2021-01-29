القوى العاملة: تعيين 2457 شابا بالقليوبية بينهم 31 من ذوى القدرات

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بتعيين 2457 شابا، من بينهم 31 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 6.638 من راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلا عن توفير 280 فرصة عمل للشباب من الجنسين.





وقال وزير القوى العاملة إنه تم صرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 22 ألف جنيه، لـ 13 عاملا، منها 6 منحة مولود، ومنحتنا زواج، ومنحتين وفاة، و3 منح لرعاية صحية لـ 3 عمال، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19.317 عاملا.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، أن التقرير الشهرى لإنجازات المديرية خلال شهر ديسمبر الماضى، أشار إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1.721 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1.390 ترخيصا بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادة قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 18 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

كما فتشت المديرية على 845 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 374 محضرا، كما تم التفتيش على 47 منشأة يعمل بها 32 طفلا وتم تحرير محضر لمنشآت مخالفة منها، وإنذار 19 منشأة أخرى، وإجراء التفتيش على 337 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 209 محاضر، وتم عقد ندوة توعية ، وبحث 74 شكوى فى نفس المجال.

وفى مجال علاقات العمل، بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 225 شكوى، تم تسوية 29 منها وديا، وإحالة 61 للقضاء، وحفظ 43 شكوى ، ومازالت هناك 92 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية أنه تم الانتهاء من تنفيذ دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الأحراز فى شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 11 متدربة، وعلى مهنة السباكة الصحية لـ 11 متدرباً ، كما يجرى تنفيذ دورة أخرى بالوحدة على مهنية التفصيل لـ 16 متدربة، فضلاً عن بدء التدريب بمركز التدريب المهنى بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ 17 متدربا، وصيانة المحمول لـ 13 متدربا.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين فى تلك المنشآت فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فتشت المديرية على 460 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.