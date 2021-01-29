إنفوجراف.. حصاد وزارة الزراعة من 22 إلى 28 يناير

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، "الانفوجراف الأسبوعى" فى نسخته رقم 23، حول الحصاد الأسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من 22 الى 28 يناير، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامى للوزارة.





واستهلت الوزارة الانفوجراف الاسبوعى، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، لمتابعة "المخطط التنفيذى لتطوير 1.500 قرية وتوابعها كمرحلة اولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى".



وسلط الانفوجراف الضوء على البيان الذى ألقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أمام مجلس النواب، لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود لتنمية القطاع الزراعى ودعم المزارعين والمربيين، فضلاً عن الخطة المستقبلية للوزارة، والخدمات التى تقدم للفلاح، فضلا عن تفقد وزيرا الزراعة والرى، ومحافظ المنيا، مصانع ومزارع شركة القناة للسكر، والذى يعد اضخم مجمع زراعى صناعى متكامل فى مصر، لاتتاج السكر من محصول البنجر، إذ استمعوا الى عرض تقديمى حول المشروع،حيث تم انشاء المصنع على مساحة 240 فدانا، فضلا عن 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية، مخصصة للاستصلاح والاستزراع، باستخدام طرق الزراعة والرى الحديثة والمتطورة.

ووافق وزير الزراعة على تمويل وإقراض 47 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 15 مركز لتجميع الألبان فى 4 محافظات، ليصبح جملة ما تم الموافقة على تمويله 118 مليون جنيه يستفيد منها 59 من أصحاب مراكز تجميع الألبان، فضلا عن موافقة مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على تمويل جديد لمشروع البتلو بـ 50.5 مليون جنيه، .يستفيد منها 274 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 2.557 رأس ماشية مستوردة محسنة وراثياً سريعة النمو لتسمينهم ضمن المشروع القومى للبتلو، بحيث يصبح إجمالى ما تم تمويله للمشروع حتى الأن حوالى 3 مليار و300 مليون جنية لحوالى 20 ألف مستفيد، ولتمويل حوالى 224 ألف رأس ماشية.



ووافقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على تصدير 20 ألف كتكوت دجاج بياض بيض مائدة عمر يوم إلى دولة غانا مع مراعاة كل الإجراءات المحجرية اللازمة، من خلال فتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة "بيض مائدة"، مما يؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى، كما اعلن معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، تشكيل لجان للمرور على زراعات محصول القمح بالمحافظات المختلفة، للاكتشاف المبكر لمرض الصدأ الاصفر وعلاجها على الفور فى حال وجودها، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتواصل الدائم وعلى أرض الواقع مع المزارعين فى الحقول.

وتمكنت لجان الرقابة والتفتيش، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من ضبط 500 طن من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف، بأحد المصانع بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ ضمت اللجنة ممثلين من كل "قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الاقليمى للاغذية والاعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات المائية".