عاجل.. الحكومة تنفى اصطدام سفينتين بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء حول توقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة اصطدام سفينتين بالمجرى الملاحى، مُوضحةً انتظام حركة الملاحة بالقناة بشكل طبيعى دون وقوع أى حوادث اصطدام، مُشددةً على اتخاذ القناة كل الاستعدادات الدائمة لإدارة أى مواقف طارئة قد تقع بالمجرى الملاحى، من خلال جاهزية أطقم الإرشاد ووحدات الإنقاذ البحرى، إلى جانب الدور الحيوى لمركز مراقبة الملاحة فى التأكد الدائم من انتظام حركة الملاحة، بما يكفل عبور السفن المارة بالقناة بأمان.



وفى سياق متصل، تم تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه فى عام 2020، كما سيتم تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التى تم اعتمادها خلال العام الماضى لبعض فئات السفن، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتقليل تداعيات أزمة كورونا، حيث نجحت السياسات التسويقية التى تم استحداثها خلال عام 2020 فى تقليل التأثير السلبى للأزمة وكسب ثقة العملاء، الأمر الذى أدى لزيادة معدلات عبور سفن الصب إلى 5113 سفينة عام 2020، مقارنة بـ 4.200 سفينة خلال عام 2019، وزيادة سفن البضائع لتصل إلى 1.792 سفينة خلال 2020، مقارنة بـ 1.499 سفينة عام 2019، كما ساهمت فى جذب 686 ناقلة غاز طبيعى مسال.

وناشدت الحكومة جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر، وأشارت إلى أنه فى حال وجود أى استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس "www.suezcanal.gov.eg".