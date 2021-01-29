صور.. القوى العاملة: بدء التدريب على الوحدات المتنقلة بجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - بدأت بمنطقة توشكى بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وحدة التدريب المتنقلة، التدريب على مهن الخياطة، والسباكة، والكهرباء، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.





يأتى ذلك فى إطار الـ 14 وحدة تدريب متنقلة التى أطلقها وزير القوى العاملة محمد سعفان فى قرى ونجوع محافظات "الجيزة، وبورسعيد، والبحر الأحمر، والغربية، والمنوفية، والشرقية، وبنى سويف، ودمياط، والإسماعيلية، وجنوب سيناء".



وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة أن راغبى التدريب سيتوجه إلى مقر الوحدة المتنقلة بمنطقة توشكى لتسجيل بياناتهم، وخصصت وزارة القوى العاملة، لينك خاص على موقعها يمكن من خلاله التسجيل فى الدورات التدريبية تسهيلا على الشباب، ويجرى خلاله تسجيل البيانات الشخصية، والعنوان والمؤهل الدراسى، والرقم القومى، واختيار المهنة التى يرغب المتدرب فى التدريب عليها.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيجرى التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر، بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة، ومهنتى السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة أسبوعين، بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة، مع اشتراط أن يجيد المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل سنه عن 18 عامًا.



وأكد أن مختصون من وزارة القوى العاملة والمديرية سيقومون بإجراء اختبارات التوجيه المهنى للراغبين قبل كل دورة تدريبية، وتوقيع الكشف الطبى على المتدربين، والتأمين على المتدربين ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية سيحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة، وشنطة عدة فى مهن السباكة والتركيبات الكهربائية.