القبض على 5 أفارقة بتهمة النصب والقرصنة الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص " خمسة منهم يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية"،بمحافظة القاهرة ، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى الإحتيال والقرصنة الإلكترونية مستغلين مهارتهم وخبرتهم الكبيرة فى الدلوف على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة وذلك بقصد الإستيلاء على أموال المواطنين ورعايا بعض الدول الأجنبية ، وذلك عن طريق عدة أساليب إحتيالية ممنهجة منها (إنشاء صفحات إلكترونية إحتيالية مزيفة بأسماء أشخاص أجنبية وهمية مقيمين بالخارج على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" زاعمين إمتلاكهم لملايين الدولارات ويرغبون فى إستثمارها بالبلاد – القرصنة وإختراق البريد الإلكترونى للعديد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد العاملة فى مجال الإستيراد والتصدير والإطلاع على كافة التعاملات المالية – القرصنة والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى عن طريق إنشاء صفحات مزيفة منسوبة للعديد من البنوك )

ضبط بحوزتهم (5) أجهزة حاسب آلى "لاب توب" – 16 هاتف محمول يستخدمها المتهمين فى الإتصال بضحاياهم – 2 بطاقة دفع إلكترونى لبنوك أجنبية – متحصلات نشاطهم الإجرامى من مستلزمات تجارية ماركات عالمية "مشغولات ذهبية – ساعات يد – نظارات – ملابس" – مبالغ مالية أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطهم الإجرامى) بفحص الإجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى ، وأمكن التوصل إلى أحد ضحاياهم (تاجر ، مقيم بمحافظة البحيرة) والذى قرر قيامهم بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بذات الأسلوب المشار إليه ، وبمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية .